«Сергей Лавров провел телефонный разговор с Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Поздравив собеседника с вступлением в должность, министр выразил готовность к конструктивному диалогу по широкому спектру тем», — говорится в сообщении пресс-службы российского МИД.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств приветствовали продление Договора СНВ-3, что способствует улучшению обстановки в сфере международной безопасности и стабильности. Лавров и Блинкен также обсудили тему контроля над вооружениями на фоне выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также перспектив Договора по открытом небу (ДОН).

Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия в области разработки вакцин от коронавируса. Блинкен поднял тему приговора в отношении оппозиционера Алексея Навального, в связи с чем Лавров отметил важность уважения к законодательству и судебной системе суверенного государства. В заключение глава российского МИД заявил о готовности к нормализации двусторонних отношений.

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