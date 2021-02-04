Президент Ирана Хасан Роухани обвинил США в нарушении норм международного права, передает иранское гостелевидение.

Соединенные Штаты не отменили санкции против Ирана, несмотря на решения Международного уголовного суда (МУС), сказал Роухани.

Президент напомнил, что Иран выиграл судебную тяжбу с США в МУС.

«Поздравляю иранский народ с большим успехом правительства страны в Гааге. Это очень важно», — отметил Роухани.

Президент напомнил, что Международный суд обязал США снять ряд санкций с Ирана. Речь идет о введенном Вашингтоном эмбарго на гуманитарные товары, такие как лекарства, медоборудование и продукты питания, а также об ограничениях в области гражданской авиации.

«Хотя Соединенные Штаты мобилизовали тысячи юристов, суд в Гааге принял решение о немедленной отмене всех санкций, препятствующих торговле. Одиннадцать высокопоставленных судей единогласно осудили США», — напомнил Роухани.

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