Президент США Джо Байден объявит о завершении поддержки Америкой боевых действий в Йемене.

Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

«Сегодня президент Байден объявит о прекращении поддержки США наступательных операций в Йемене», — сказал Салливан, анонсируя выступление Байдена в госдепартаменте по теме внешней политики, которое ожидается позднее в четверг.

Помимо этого Салливан заявил, что США заморозят передислокацию своих военных в Германии до завершения рассмотрения Пентагоном нынешних позиций США в мире.

Minval.az