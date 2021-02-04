Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, убегая из Карабаха, продемонстрировали рекордные результаты в беге.

«Мы знаем, как они убегали (из Карабаха — ред.). Может даже они показали рекордные результаты в беге. В этой суматохе, они, вероятно, привязали к спинам радиатор и кондиционер и сбежали в Армению», — сказал Алиев.

Президент также отметил, что армяне, покидая Карабах, осуществили экологический террор на этих территориях, сожгли и уничтожили всю инфраструктуру, включая огромные лесные территории.

«Ненавистный враг во время оккупации разрушил все вокруг, даже дома, в которых жил до недавнего времени, особенно в Кельбаджарском и Лачинском районах. Срубив часть лесов, они (армяне — ред.) отвезли все это на продажу в Армению, оставшуюся часть уничтожили, чтобы азербайджанцам не досталось», — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, армяне в Карабахе уничтожили 54 га лесных массивов.

При этом Алиев отметил, что армянские вандалы разрушили дома, в которых раньше жили азербайджанцы, а когда они покидании Карабах, то полностью разграбили эти дома, сняв кровлю, оконные рамы и санузлы. «Эти позорные кадры широко освещались в зарубежных СМИ. Посмотрите, что они уносили с собой?! Унитазы! Кондиционеры и радиаторы в бывшем здании райкома в Шуше, где отвратительная хунта открыла офис, были вывезены контрабандой», — подчеркнул президент.

Minval.az