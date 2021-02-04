Состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного по распоряжению президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года для решения в централизованном порядке социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных от оккупации территориях, а также координации работы в этой сфере.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, открывая заседание, руководитель штаба, глава Администрации президента Самир Нуриев проинформировал участников заседания о работе, осуществляемой в соответствии с поручениями президента и определенными им стратегическими направлениями. Он отметил, что динамичное и качественное выполнение имеющих общенациональное значение работ по восстановлению и реконструкции, а также эффективное внедрение в ходе этих процессов самых передовых стандартов и технологий являются одними из приоритетных задач, стоящих перед нашей страной.

Самир Нуриев подчеркнул важность поэтапного осуществления на основе поручений главы государства соответствующими государственными структурами работ в координированном и последовательном порядке.

На заседании были рассмотрены работы, которые предстоит выполнить министерствам и государственным организациям в соответствии с графиком на основе подготовленных штабом Стратегического плана деятельности и Плана мероприятий.

В настоящее время в центре, в котором действуют рабочие группы по 17 направлениям, представлены 55 структур и около 150 сотрудников. К деятельности центра, наряду с постоянно действующими лицами, с целью исполнения конкретных задач привлечены также эксперты.

На заседании были заслушаны доклады рабочих групп Межведомственного центра, функционирующего при штабе по таким направлениям, как возвращение на освобожденные от оккупации территории, защита окружающей среды и энергоснабжение, социальное обеспечение семей шехидов и участников Отечественной войны, градостроительство, транспорт, инфраструктура и др., были проведены широкие обсуждения по поднятым вопросам и даны необходимые поручения.

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