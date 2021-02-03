«Для обращений есть время до 28 февраля. Пусть наши молодые азербайджанские братья поторопятся, быстро сформируют команды и примкнут к соревнованиям в 35 различных сферах. Мы хотим пригласить их на Texnofest-2020».

Об этом сказал создатель беспилотного летательного аппарата «Bayraktar TB2», технический директор компании «Baykar Savunma» Сельджук Байрактар.

Он коснулся также производства БПЛА нового поколения «Akıncı»: «»Akıncı» и «Bayraktar» относятся к различным классам, у них разнятся задачи. Это сродни сравнению танка с бронетехникой, т.е. задачи разные. «Akıncı» весит 5,5 тонн, а «Bayraktar» – 650 кг. «Akıncı» выполняет более стратегическую, иную боевую задачу, «Bayraktar» же меньше и обходится дешевле».

Minval.az