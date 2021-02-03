Анкара и Берлин в ближайшее время предпримут ряд конкретных шагов по развитию сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил по итогам двухчасовой встречи с германским коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр во вторник, 2 февраля в Берлине.

Глава ведомства отметил, что встреча с Крамп-Карренбауэр прошла в теплой атмосфере и конструктивном ключе.

Акар напомнил, что Турция тесно сотрудничают с компаниями Германии по вопросу поставок различных видов вооружения, оборудования и техники оборонного назначения.

В ближайшее время в этом направлении ожидаются позитивные сдвиги, отметил глава оборонного ведомства Турции.

По его словам, две страны, в числе прочих, планируют расширять взаимодействие по разработке беспилотных летательных аппаратов. Министр напомнил об успехах Турции в сфере производства БПЛА.

Minval.az