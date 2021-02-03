Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) начнет процедуру импичмента президента Владимира Зеленского, заявил в Верховной раде сопредседатель фракции Вадим Рабинович. Поводом для этого он назвал санкции, введенные против оппозиционных телеканалов.

По словам депутата, Зеленский «поиздевался над избирателями и страной».

«Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей», — заявил Рабинович.

Накануне президент Украины ввел в действие санкции против телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK и их владельца, депутата фракции ОПЗЖ Тараса Козака. Эти меры предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за границу, аннулирование лицензий, запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

Все три телеканала прекратили вещание.

Minval.az