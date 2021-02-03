Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем итальянской компании Maire Tecnimont Group Фабрицио ди Амато в видеоформате.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем итальянской компании Maire Tecnimont Group Фабрицио ди Амато в видеоформате.
Дата: 2021/02/03 12:59
Раздел: Новость
Просмотров:
44
Украинская партия »Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) начнет процедуру импичмента президента Владимира Зеленского, заявил в Верховной раде
»Как Фонд технологической команды Турции, мы хотим сотрудничать с Азербайджаном в рамках Технологического фестиваля».
Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс призвал Ереван и Баку присоединиться к Оттавской конвенции о запрещении применения,
Экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разрешили посетить Уханьский институт вирусологии. Международная группа занимается изучением происхождения коронавируса.
Саудовская Аравия временно запретила въезд в королевство из 20 стран из-за пандемии коронавируса.
Сторона защиты Алексея Навального, обжалует решение о замене условного срока на реальный.
В Азербайджане выявлено еще 159 случаев заражения коронавирусом, 332 человека вылечились, 5 человек скончались.
Клинические испытания комбинирования вакцин »Спутник V» и AstraZeneca могут начаться в Азербайджане, ОАЭ, Саудовской Аравии, заявил глава
Суд общей юрисдикции в Ереване удовлетворил ходатайство следствия и арестовал бизнесмена Давида Галстяна, занимающегося поставками оружия ВС