По сообщению РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на онлайн-брифинге заявил следующее: «Мы располагали информацией о присутствии и действиях боевиков из Сирии в зоне нагорно-карабахского конфликта … (они) должны покинуть эту территорию, прекратить свою деятельность, потому что создание отрядов, групп боевиков, незаконных вооруженных формирований непосредственно вблизи границ стран-членов ОДКБ – это определенные риски для нашей коллективной безопасности».

Подобные обвинения, причем из уст военных и политиков высокого ранга, на счет «сирийских боевиков», длятся более 4 месяцев. Господа, где факты? Сколько можно ссылаться на конфиденциальную разведывательную информацию. Коль таковая есть, то прошло много времени, чтобы проверить эту информацию и подтвердить неопровержимыми фактами. Но вместо этого продолжается не приличествующая военным пропагандистская бла…бла…бла.

Азербайджан не может выдворить мифических «сирийских боевиков», так как их не было в прошлом, и нет сейчас. Что же касается иностранных граждан, которые воевали на армянской стороне, то полтора десятка останков таких лиц, причем с идентификационными документами Ливана, Сирии, России и других стран есть в действительности. Но что-то не видно желающих этим заняться.

Расим Мусабеков

Оригинал

Minval.az