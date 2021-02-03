Экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разрешили посетить Уханьский институт вирусологии. Международная группа занимается изучением происхождения коронавируса.

Есть мнение, что пандемия началась именно в этом научном заведении, после утечки в одной из лабораторий. Поэтому китайская и мировая пресса уделяет событию особое значение, сообщил «Интерфакс».

В частности ранее американский экс-президент Дональд Трамп обвинил Китай в том, что он умышленно допустил утечку.

Я с нетерпением жду очень продуктивного дня, встречаясь с ключевыми людьми здесь и задавая все важные вопросы, которые необходимо задать, — сообщил эксперт ВОЗ Питер Дасзак накануне отъезда.

В группу вошли учёные из 12 государств, в том числе из России. Возглавил её эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек. К работе медики приступили 28 января, после двухнедельного карантина в Китае.

Эксперты посетили несколько рынков в Ухани, которые, предположительно, также могли стать источником вируса, съездили в несколько больниц и побеседовали с их сотрудниками.

Minval.az