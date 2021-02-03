Лидер армянских шахмат Левон Аронян отказался выступать под флагом Армении, он собирается переехать на постоянное место жительства в США и выступить под флагом США.

Согласно сведениям, причиной является невыполненное премьер-министром Армении Николом Пашиняном обещание.

«В первые месяцы после назначения премьер-министром Пашинян встретился с Ароняном и пообещал, что решит вопрос приобретения сверхмощного компьютера и финансирования личного тренера, чтобы Левон мог полноценно подготовиться к предстоящему турниру претендентов на звание чемпиона мира, но, как ожидается, он не выполнил своего обещания», – пишет Mediaport.

Minval.az