Сторона защиты Алексея Навального, обжалует решение о замене условного срока на реальный. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Михайлова.
«Конечно, мы будем обжаловать», — сказала Михайлова.
Сторона защиты Алексея Навального, обжалует решение о замене условного срока на реальный. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Михайлова.
«Конечно, мы будем обжаловать», — сказала Михайлова.
Дата: 2021/02/02 22:20
Раздел: Новость
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