В Азербайджане выявлено еще 159 случаев заражения коронавирусом, 332 человека вылечились, 5 человек скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 159 случаев заражения коронавирусом, 332 человека вылечились, 5 человек скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/02/02 17:38
Раздел: Новость
Просмотров:
91
Клинические испытания комбинирования вакцин »Спутник V» и AstraZeneca могут начаться в Азербайджане, ОАЭ, Саудовской Аравии, заявил глава
Суд общей юрисдикции в Ереване удовлетворил ходатайство следствия и арестовал бизнесмена Давида Галстяна, занимающегося поставками оружия ВС
Представитель управления ФСИН в суде просит суд заменить Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного
Совет ЕС добавил новую категорию ограничений в рекомендации по скоординированному подходу к ограничениям свободного передвижения из-за пандемии.
Россия пытается закрепить соглашение по Нагорному Карабаху от 10 ноября, в котором есть много пробелов и неясностей.
Премьер Грузии высказался по вопросу делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы
2 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя председателя Партии националистического движения Турции, депутата от Анкары Мевлюта
По итогам поисковых работ на месте боевых действий в Физули обнаружены тела еще девяти армянских военнослужащих, сообщают
Лидер оппозиционной фракции »Просвещенная Армения» Эдмон Марукян в интервью »Азатутюн» ответил на вопрос, признает ли он »независимость»