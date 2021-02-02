Партия националистического движения Турции поддерживает инициативу разработки новой редакции основного закона страны. Об этом заявил во вторник лидер оппозиционной Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели.

Турция нуждается в новой Конституции, подчеркнул Бахчели.

«В процессе разработки новой Конституции страны, возглавляемая мною партия будет стремиться к объединению всех политических сил страны, что является также основой деятельности «Союза нации», в который входят MHP и правящая Партия справедливости и развития»,- сказал политик.

Бахчели напомнил, что одной из самых важных реформ в истории Турецкой Республики была смена системы руководства страной. «Другой важный вехой в процессе реформ станет принятие новой конституции. Это наше обязательство перед историей и нацией»,- подчеркнул глава оппозиционной партии.

Совершенно очевидно, что действующая Конституция была разработана в сложный для Турции период — при чрезвычайных условиях, констатировал политик. Хотя со временем были внесены поправки в целый ряд статей Основного закона, суть конституции осталась неизменной, добавил Бахчели.

Minval.az