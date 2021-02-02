Суд общей юрисдикции в Ереване удовлетворил ходатайство следствия и арестовал бизнесмена Давида Галстяна, занимающегося поставками оружия ВС Армении. Решение вынес судья Мнацакан Мартиросян.

1 февраля СНБ Армении сообщила, что задержала бизнесмена по обвинению в поставках министерству обороны старых и непригодных артиллерийских снарядов.

Сам Галстян позже прокомментировал уголовное дело, отметив, что он на данном этапе воздержится от публичного представления ряда обстоятельств, так как они содержат гостайну. Бизнесмен подчеркнул, что эти обстоятельства пролили бы свет на реальные мотивы возбуждения уголовного дела.

Против Галстяна, чьи компании были одними из основных поставщиков оружия и боеприпасов для нужд Минобороны, ранее уже было возбуждено несколько уголовных дел по факту растраты, присвоения и т.д. Галстяну принадлежит, среди прочих, НПО «Нейтрон», занимающееся сборкой автоматов Калашникова в Ереване.

В Службе национальной безопасности Армении расследуются и другие уголовные дела о злоупотреблениях, допущенных при поставках в Министерство обороны с применением коррупционных механизмов.

Minval.az