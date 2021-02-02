Представитель управления ФСИН в суде просит суд заменить Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условное наказание на 3,5 года лишения свободы в колонии по «делу Ив Роше». Об этом во вторник сообщает «Лента.ру».

По его словам, Навальный семь раз не явился для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию и ему были вынесены пять предупреждений о возможности замены условного срока на реальный.

Ранее в Мосгорсуде представитель ФСИН заявил, что Навальный допустил 60 нарушений общественного порядка после условного приговора.

Сам Навальный во время заседания в Мосгорсуде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», — ответил он на соответствующий вопрос судьи. Своим фактическим местом проживания он назвал СИЗО №1.

Суд отказал защите Навального в допуске телеоператоров на заседание. Против съемки выступили представители прокуратуры и ФСИН.

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