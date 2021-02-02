Россия пытается закрепить соглашение по Нагорному Карабаху от 10 ноября, в котором есть много пробелов и неясностей. Об этом в беседе с радио «Азатутюн» заявил эксперт по карабахскому конфликту Томас де Ваал.

Говоря о трехсторонней встрече лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве 11 января и о последующей встрече вице-премьеров трех стран в эти выходные, Томас де Ваал высказал мнение о том, что, по-видимому, трехстороннее заявление о прекращении огня было подписано «в некоторой спешке», и осталось много нерешенных вопросов вокруг него, которые стороны сейчас пытаются уладить.

«У России здесь своя повестка. Россия хочет, чтобы это мирное соглашение работало. Но есть еще много нерешенных вопросов, например, с армянской стороны это судьба пленных. С азербайджанской стороны, я думаю, они немного недовольны тем, что у российской миротворческой миссии нет четкого мандата, тем, что Россия многое делает в одностороннем порядке», — отметил эксперт.

По мнению Томаса де Ваала, хотя Россия и получила присутствие в Нагорном Карабахе, в Москве не забывают, что они также должны иметь дело с Баку, поскольку существует пятилетний срок пребывания российской миротворческой миссии, который может быть автоматически не продлен, если в Баку или Ереване заявят об этом. «Так что Россия не может вести себя так, как в Абхазии и Южной Осетии. Она также должна иметь дело с властями в Баку», — отметил он.

С одной стороны, отметил эксперт, России нужно оправдание того, чтобы держать в Карабахе своих миротворцев, потому что в противном случае, если наступит полный мир, они должны будут вернуться домой, с другой стороны ей также нужна определенная стабилизация ситуации.

«Россия постоянно балансирует. У нее большое влияние, но это очень сложная игра, и я думаю, что почти наверняка в России есть разные мнения по поводу этой политики. И, конечно же, я думаю, что в рамках Минской группы ОБСЕ Россия хочет разделить ответственность за этот конфликт с Францией и Соединенными Штатами. И еще я думаю, что Баку и Ереван также не хотят, чтобы у России была монополия в этом конфликте… Было бы справедливо сказать, что Россия должна поступать достаточно благоразумно, поскольку она очень легко может, в конечном итоге, обидеть как армян, так и азербайджанцев и столкнуться с резкой критикой с их стороны», — подчеркнул Томас де Ваал.

Что касается трехсторонних контактов России, Армении и Азербайджана, эксперт обратил внимание на то, что встречи представителей Армении и Азербайджана проходят при посредничестве России, в то время как два других сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Франция и США, не приглашаются.

Minval.az