Лидер оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян в интервью «Азатутюн» ответил на вопрос, признает ли он «независимость» Карабаха, если в результате внеочередных парламентских выборов станет премьер-министром Армении.

«Для признания Карабаха на данный момент есть множество проблем. Например, по каким границам признать республику? Если признать, нанесет ли это удар по хрупкому миру и мандату миротворческих сил?», — сказал он.

Марукян заявил, что они не сделают того, что может подвергнуть опасности жизнь граждан.

«Если наш стратегический партнер Россия, одна из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, не будет сторонником признания Карабаха, то после нашего признания мы можем иметь худшие последствия, чем сейчас», — сказал он.

Minval.az