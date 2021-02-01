«Я объявил Шушу культурной столицей, а не столицей чиновников. Пусть не злят меня». Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, сообщает Minval.az.

Глава государства резко высказался по вопросу инициатив ряда чиновников об открытии филиалов госучреждений в освобожденном Карабахе.

«Мое отношение к этому негативное и я скажу почему. Во-первых, это — произвол. Делая такое заявление, необходимо проконсультироваться с руководством. Мною было принято много важных решений по восстановлению освобожденных земель, создан штаб, который возглавляет глава Администрации Президента. Я говорил, что все предложения, все инициативы должны направляться туда., поскольку мы не можем восстановить эти территории по желанию любого. Один хочет открыть филиал, другой — учреждение. Это недопустимо и неприемлемо», — заявил президент, комментируя заявление главы Центробанка Эльмана Рустамова по планам открытия представительства ЦБА в Шуше.

Президент отметил необходимость соблюдения субординации в этом вопросе и подчеркнул недопустимость подобных заявлений ради дешевой популярности или из желания создать себе новый офис.

Обновляется.

Minval.az