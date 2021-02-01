В целях эффективной эксплуатации запасов золота на территории Кяльбаджарского района в Налоговый кодекс вносятся изменения.

Это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс, которые были обсуждены в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно предусматриваемой новой статье, с 1 января 2021 года на 3 года на основании документа, удостоверяющего орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, освобождается от уплаты налогов импорт станков, оборудования и установок для производства и переработки ювелирных изделий из золота и серебра.

Также предлагается освободить от налога продажу золота и серебра в виде слитков, монет или гранул.

Учитывая, что Кяльбаджарский район освобожден от оккупации и обладает большим запасом золота, указанные налоговые льготы внесут вклад в экономику страны, обеспечив эффективную эксплуатацию золотого запаса Кяльбаджарского района.

Законопроект был принят на голосование в первом чтении.

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