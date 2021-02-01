Заместитель председателя Совета безопасности, экс-президент РФ Дмитрий Медведев в интервью нескольким российским СМИ назвал оппозиционера Алексея Навального «политическим проходимцем».

«Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе», — заявил Медведев (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, сейчас действия оппозиционера стали «еще более циничными и разнузданными, чем раньше». Так, бывший президент назвал неприемлемым «вытаскивать» людей на улицы в период пандемии на несогласованные акции протеста для достижения политических целей.

Медведев назвал недопустимыми призывы к несовершеннолетним приходить на акции протеста. Он рассказал, что видел в соцсетях большое число молодых людей, которые реагируют на подобные призывы. «Потому что такой период, все являются радикалами во взглядах», — пояснил зампредседателя Совбеза.

Комментируя отравление Навального, Медведев заявил, что тот здоров. «Поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны», — добавил политик. В том случае, если разобраться в ситуации все же потребуется, российская сторона будет ждать данные о его здоровье от зарубежных партнеров, которые до сих пор их не предоставили. После получения этой информации можно будет принимать «какие-то процессуальные решения», заключил Медведев.

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