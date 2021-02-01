Пропагандист Тигран Кеосаян, известный также как гражданский муж главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, заявил, что украинцы для него – враги и недруги, сообщает издание «Диалог.ua». «Я передаю всем привет, украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве, рано или поздно. Скорее, кстати рано, не хочу вас расстраивать», – с бравадой заявил Кеосаян во время интервью на проходившем на днях в Донецке так называемом «форуме «Русский Донбасс».

Известный украинский журналист Денис Казанский, посоветовали Кеосаяну прежде, чем «доходить до Киева», помочь сначала своим собратьям-армянам «дойти до Карабаха», хотя бы до освобожденного армией Азербайджана от армянской оккупации города Шуша.

«Что характерно, в Карабахе он почему-то побывать не обещает. Тигран, может, сначала Шуша, а потом уже Киев?», – сиронизировал Казанский, комментируя заявление пропагандиста.

Minval.az