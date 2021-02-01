Вопрос о статусе Карабаха, который пока не решен, лучше отодвинуть на будущее, а не обсуждать сейчас. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«На мой взгляд, совершенно очевидно сегодня всем, что вопрос о статусе действительно не решен, но его сейчас нельзя обсуждать, потому что любая электризация этого поля обсуждений вокруг статуса приводит к тому, что возникает мощнейший разряд. Сейчас это сделать невозможно. Тем более что позиции сторон здесь очень сильно различаются, даже внутри Армении идут дискуссии», — сказал он в интервью российским СМИ.

Медведев отметил, что в свое время потратил большое количество времени на обсуждение этого вопроса с коллегами по диалогу.

«А я напомню, что Армения ведь не признавала независимость Карабаха. Об этом почему-то как-то забывают, но на самом деле это именно так. Поэтому вопрос о статусе лучше отодвинуть на будущий период», — отметил зампредседателя Совбеза России.

Minval.az