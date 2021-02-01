Оценка ущерба историческим и культурным памятникам на оккупированных территориях, проведенная в 2014-2017 гг., составляла около 88 млрд манатов, однако по итогам оценки, которая проводится сейчас, после освобождения территорий страны, эта сумма намного возрастет.

Об этом заявил исследователь, эксперт по культурным ценностям, профессор Московского отделения Международной академии архитекторов, член правления Союза архитекторов Азербайджана Фаиг Исмайлов, являющийся участником созданной при Кабмине Рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного армянской оккупацией.

По его словам, предыдущие оценки проводились на основании заочных мониторингов: «Теперь же каждый памятник будет осмотрен на месте. После того, как на всех территориях завершится работа над проектно-сметными документами, будет названа более точная сумма нанесенного ущерба».

Исмайлов добавил, что мониторинг, проведенный в связи с памятниками в городе Шуша, уже завершен: «Мониторинги в Джабраиле, Зангилане, Губадлы и Агдаме проведены частично и в данный момент продолжаются», — цитирует Исмайлова Тренд.

Minval.az