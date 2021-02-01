Вопрос урегулирования в Карабахе надо обсуждать и с Турцией, таковы реалии региона, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Турция – наш сосед и очень важный партнёр. И очень близкая страна для Азербайджана. Этот фактор невозможно не учитывать», — заявил он в интервью российским журналистам, отвечая на вопрос о роли Турции в урегулировании в Карабахе.

По его словам, у Москвы и Анкары выстроен продуктивной диалог, президенты двух стран постоянно общаются на эту тему, принято решение о создании специального контрольного центра за общим состоянием дел, в котором принимают участие турецкие служащие и российские.

«И это тоже элемент общей стабилизации. Но я бы не стал это оценивать как элемент какой-то долгосрочной политики или выстраивать здесь одну из конспирологических теорий. Просто мы обязаны принимать во внимание реалии, которые существуют в нашем регионе. А реалии таковы, что сегодня этот вопрос необходимо обсуждать и с партнёрами из Турции», — цитирует его РИА Новости.

Minval.az