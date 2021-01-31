Гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал о самых распространенных видах рака у мужчин и женщин.

По его словам, мужчины чаще всего сталкиваются с раком трахеи и бронхов, предстательной железы, кожи, желудка и ободочной кишки. Среди женщин часто встречается рак молочной железы, рак кожи, тела матки и ободочной кишки.

Специалист отметил, что развитие рака обусловлено генетикой только в 15-20% случаев, в остальных случаях многие зависит от образа жизни человека. Поэтому важно своевременно проходить профилактические осмотры и сократить факторы, способствующие появлению рака, уточнил онколог. К таким факторам относится курение, злоупотребление алкоголем и красным мясом, а также лишний вес.

«К сожалению, чем старше человек становится, тем чаще у него вероятность заболеть раком. После 65 лет это примерно от 7 до 10% плюс каждое пятилетие», — заявил Каприн в эфире радио «Говорит Москва».

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