Клинический психолог, писатель Михаил Хорс заявил, что в период новой коронавирусной инфекции, когда многие люди перешли на удаленный режим работы или же просто изменили привычки из-за ограничений, введенных из-за COVID-19, случаи зависимости пациентов от социальных сетей стали наблюдаться чаще. Специалист рассказал, как вернуться в реальность после месяцев виртуальной жизни.

«В принципе, все мои клиенты после этого карантина говорят, что стали больше проводить времени в мессенджерах, сетях и в Интернете в целом. Это точно есть. Как с этим бороться? Первый шаг в работе с любой зависимостью — это признание, что она есть. Пока человек не признает, что он зависим, работать не с чем», — заметил Хорс.

В беседе с RT психолог уточнил, что определить зависимость можно по тому, как человек чувствует себя, если оградить его от социальных сетей. Тем, кто ощущает дискомфорт, в случае если не может отвлекаться от других дел на ленты в соцсетях или же постоянно переписываться в мессенджерах, стоит обратить внимание на свое поведение и «занять правильную позицию» по отношению к социальным сетям.

«Уйти от позиции «я хочу туда заглянуть» к позиции «я не хочу — я хочу заняться спортом, работой, отношениями, развитием, но меня туда тянет моя зависимость». Когда человек такую позицию занимает, уже с этой тягой, с этой потребностью, которая противоречит его целям, его желаниям, проще справляться», — уточнил Хорс.

Для того чтобы контролировать время, проведенное за экранами гаджетов в целом и в социальных сетях в частности, эксперт посоветовал обращать внимание на данные приложений, которые собирают статистику по использованию тех или иных программ пользователем. Также можно установить таймер, после которого смартфон напомнит пользователю, что он исчерпал лимит времени.

Также специалист рекомендовал взять лист бумаги и разделить его на две части: с одной стороны написать, что человек хочет, а с другой, наоборот, чего не хочет.

Психолог заметил, что у многих в колонке «чего я хочу» можно четко проследить занятия, связанные с пребыванием в Сети, которые приносят ущерб.

«Если слева написано «потеря времени», то справа — «время для спорта, время для развития, для чтения, для работы, взаимоотношений». И потом левую часть нужно оторвать и выбросить, а правую часть с целями и желаниями прямо перед глазами вешать, и тогда будет больше напоминаний о том, куда я иду, какие у меня цели, а значит, легче будет понять, что постоянное прокручивание ленты в соцсети — это уход от своих целей», — добавил специалист.

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