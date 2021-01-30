В Париже прошла акция протеста против закона о глобальной безопасности, сообщает BFMTV.

Акция протеста началась в 13:00 по местному времени. За час до начала комендантского часа, который начинается в 18:00, полиция попросила разойтись участников акции.

Протестующие бросали в полицейских бутылки, петарды и камни, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

Протестующие недовольны 24-й статьей этого закона, которая предусматривает штрафы за фото- и видеосъемку полицейских, если распространение этих кадров «угрожает физической или психической неприкосновенности».

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