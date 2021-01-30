Первые дозы вакцины Pfizer поступят в Грузию до конца февраля, сообщил в субботу глава грузинского правительства Георгий Гахария.

«В соответствии с национальным планом, как только будет получена вакцина, начнется вакцинация нашего медперсонала», — написал Гахария на своей официальной странице в фейсбуке.

Премьер Грузии при этом выразил благодарность главе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебреисусу за поддержку в этом вопросе.

Со своей стороны глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил в субботу журналистам, что в ближайшие два дня будет известно точное количество доз вакцины Pfizer, которые поступят в Грузию в феврале.

При этом он также сообщил, что в первую очередь будет проведена вакцинация медицинского персонала. По его словам, речь идет приблизительно о 30 тысячах дозах.

Minval.az