Бывший помощник по закупкам министра Военно-воздушных сил (ВВС) США Уилл Ропер за сутки до своего увольнения в беседе с журналом Aviation Week & Space Technology раскрыл подробности создания стратегического малозаметного бомбардировщика B-21 Raider, называемого «убийцей» российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», пишет Lenta.

«Я думаю, что большинство людей в Пентагоне, которые разбираются в программе [создания самолета] и вчитываются в детали, были удивлены тому, что мы придерживались графика так, как и должны, и я ожидаю, что мы доберемся до цели тогда, когда первоначально прогнозировалось», — заявил бывший чиновник, комментируя перенос сроков первого полета бомбардировщика с декабря 2021 года на лето 2022-го.

По его словам, в первом летном образце B-21 Raider не будет «ничего экспериментального», а представление о серийном самолете будет получено уже к первому полету стратегического бомбардировщика. По словам Ропера, переход к полномасштабному производству самолета не займет много времени. Специалист утверждает, что по методам разработки B-21 Raider отличается от истребителя пятого поколения F-35 Lightning II и стелс-бомбардировщика B-2 Spirit.

Minval.az