Призывы прекратить строительство газопровода «Северный поток-2» не отражают мнение большинства немцев. С таким заявлением за проект вступился бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Об этом в субботу, 30 января, сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на его интервью изданию Die Rheinische Post.

По его словам, газопровод должен «обеспечить энергетическую безопасность следующего поколения» в свете отказа от атомных и угольных электростанций. Шредер считает, что сжиженный газ, который США стремятся поставлять в Германию, наносит ущерб окружающей среде, слишком дорогой и не так удобен в использовании.

«В плане энергетической политики мы отрубим сук, на котором сидим, если остановим строительство», — предостерег экс-канцлер.

Minval.az