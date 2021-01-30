«Мы за очную организацию преподавания всех предметов». Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев, отвечая на вопросы на тему «Образование в период пандемии».

Он сказал, что по предварительным оценкам, в регионах с 1 февраля начнутся занятия в начальных классах более чем в 2000 школах.

«Это небольшие школы, там учится небольшой процент учащихся, они пойдут на занятия 1-го числа».

Министр отметил, что в некоторых школах нет проблем с местами в условиях пандемии.

«В каком-то смысле это делается для того, чтобы дети приходили на занятия в течение 5 дней. В некоторых случаях, в частности, в Хырдалане, Масазыре, прилегающих селах и поселках Баку имеются достаточно плотные школы, в которых обучается много детей. В этих школах мы можем организовать 6-дневное обучение. Но как только V-IX классы вернутся в школу, снова возникнет плотность. Мы проведем совместное обсуждение с нашими коллегами из оперативного штаба и примем решение.В ближайшее время родители будут проинформированы. Считаем, что родители должны знать об этом за неделю до начала занятий. На следующей неделе объявим», — приводит его слова АПА.

Он сказал, что порядок обучения организован одинаково, независимо от того, частное это или государственное образовательное учреждение.

«В регионах мы сохраняем 5-дневное обучение в случае, если все школьники будут приходить и соблюдать дистанцию в полтора метра. Далее, в зависимости от динамики последующих недель, до 15 февраля частично будет возобновлена традиционная форма обучения».

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