27-29 января 2021 года в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) поступила информация об обнаружении снарядов в Агджабединском, Джебраильском, Геранбойском, Губадлинском, Зангиланском, Тертерском, Газахском районах Азербайджане и городе Шуша.

Как сообщили в ANAMA, на основании 12 вызовов специальные мобильные оперативные группы Агентства совместно с сотрудниками МВД совершили 16 оперативных и срочно-оперативных выступлений.

В ходе поисковых операций было обнаружено 119 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), 59 противопехотных мин, 17 противотанковых мин, 3 противотанковые мины, 4 бомбы, 3 942 патрона различного калибра, 9 пулеметных обойм (пустых) и 8 осколков разорвавшихся снарядов.

В ходе поисковых операций было проинспектировано 14 415 094 квадратных метра (1441 га) территории, более 118 км дорог очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов, обследована 291 постройка.

Также подрывная группа агентства обезвредила 204 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ) и мин.

Minval.az