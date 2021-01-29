Советский Союз взращивал Дональда Трампа еще с 1970-х годов и поддерживал его политические амбиции, в то же время агенты КГБ всячески ему льстили и предсказали президентское кресло.

Об этом заявил бывший советский шпион Юрий Швец, ныне проживающий в США, пишет The Guardian.

Швец уверяет, что Трамп стал объектом операции советских и чехословацких спецслужб в 1977 году, когда он женился на чешской модели Иване Зельницковой.

Позже, когда Трамп открыл свой первый отель Grand Hyatt New York, он познакомился с советским эмигрантом Семеном Кислиной, который якобы был агентом КГБ и дал наводку на молодого миллиардера.

В 1987 Трамп вместе с женой посетил Москву и Ленинград, где агенты КГБ убеждали миллиардера пойти в политику, поскольку знали о его интеллектуальной и психологической уязвимость и слабости к лести.

«Это ситуация, когда людей вербуют когда они еще студенты, а потом они занимают важные должности. Нечто подобное происходило и с Трампом», — сказал Швец.

Экс-шпион стал ключевым источником для новой книги журналиста Крейга Унгера «Компромат», в которой исследуются отношения между Дональдом Трампом и обвиняемым в торговле людьми, ныне покойным миллиардером Джеффри Эпштейном.

По словам Швеца, агенты КГБ вели себя с Трампом так, будто были чрезвычайно поражены его личностью и считали, что он должен стать президентом США и изменить мир. Сразу после этого Трамп начал искать возможности для выдвижения своей кандидатуры от Республиканской партии.

В 1987 году он опубликовал большое объявление в ведущих изданиях, в котором обвинил Японию в эксплуатации США, призвал выйти из НАТО и отметил, что не надо защищать страны, которые не способны к обороне сами. После публикации этого текста, сильно отличавшегося от типичных американских взглядов на мир в период Холодной войны, Швец получил поздравления с успешным «активным мероприятием»

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