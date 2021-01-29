На освобожденной от оккупации территории Агдамского района руководитель отделения группы разминирования Национального агентства Азербайджана по очистке территорий от мин (ANAMA) Мирзоев Эльмеддин Тофиг оглу (1983 г. р.) во обезвреживания противопехотной мины, установленной армянской стороной, получил ранение.

Инцидент, согласно информации ANAMA, произошел около 11 часов 29 января.

Мирзоев был доставлен в Агдамскую центральную районную больницу, где ему была проведена операция. Его состояние оценивается как стабильно-тяжелое. Ампутирована стопа левой ноги, также есть многочисленные осколочные ранения.

Minval.az