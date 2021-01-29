Останки еще 8 армянских военнослужащих обнаружены 28 января в ходе поисковых работ в районе Джебраила, сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что для опознания потребуется судебно-медицинская экспертиза.
Останки еще 8 армянских военнослужащих обнаружены 28 января в ходе поисковых работ в районе Джебраила, сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что для опознания потребуется судебно-медицинская экспертиза.
Дата: 2021/01/29 13:37
Раздел: Новость
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