Азербайджан в январе-ноябре 2020 года экспортировал в Турцию 10 млрд 445,63 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 20,6% выше показателя аналогичного периода 2019 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в ноябре в Турцию поставлено 1 млрд 64,39 млн кубометров азербайджанского газа, что составило 20,66% от общего объема поставок газа в Турцию (рост по сравнению с ноябрем 2019 года на 23,38%), сообщает «Интерфакс».

В ноябре 2020 года Азербайджан сохранил вторую позицию по объемам поставок газа в Турцию. На первом месте расположилась Россия, на долю которой пришлось 47,27% всех поставок, на третьем Иран (15,34%), на четвертом – Алжир (10,47%). Иран улучшил в ноябре позиции по сравнению с октябрем, поднявшись с шестой позиции на третью.

По данным EPDK, Азербайджан в марте 2020 года вышел на первую позицию по поставкам газа в Турцию и сохранял лидерство вплоть до июля, а с августа переместился на второе место.

В целом, в ноябре экспорт газа в Турцию составил 5 млрд 153,04 млн кубометров (рост на 32,1% по сравнению с ноябрем 2019г). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 4 млрд 290,61 млн кубометров (83,3% всех поставок, рост по сравнению с ноябрем 2019г – на 52,5%), СПГ – 862,44 млн кубометров (16,7% всех поставок, спад на 20,7%).

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