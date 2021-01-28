Народный артист Рафиг Гусейнов (Рамиш) госпитализирован.

Об этом АПА сообщила его жена Гюллю Гусейнова.

Она сказала, что Рамиш был помещен в отделение реанимации Бакинского оздоровительного центра.

Minval.az