Народный артист Рафиг Гусейнов (Рамиш) госпитализирован.
Об этом АПА сообщила его жена Гюллю Гусейнова.
Она сказала, что Рамиш был помещен в отделение реанимации Бакинского оздоровительного центра.
Народный артист Рафиг Гусейнов (Рамиш) госпитализирован.
Об этом АПА сообщила его жена Гюллю Гусейнова.
Она сказала, что Рамиш был помещен в отделение реанимации Бакинского оздоровительного центра.
Дата: 2021/01/28 22:33
Раздел: Life-style
Просмотров:
48
За большие заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана Тофиг Ахмед Ага оглу Бакиханов награжден орденом «Шараф».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил народного артиста Эльдара Гулиева с 80-летним юбилеем.
Ей было 65 лет
В Санкт-Петербурге в ходе гастролей Приморской сцены Мариинского театра с огромным успехом представлен балет »Тысяча и одна
Это будет еще один год вынужденного простоя
Сьюзан Сарандон рассказала о своём увлечении политикой
Она скончалась от рака
Известно, что политик будет одет в костюм темно-синего цвета американского бренда Ralph Lauren.
У 82-летней актрисы ранее диагностировали коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний