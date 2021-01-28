28 января 2021 года около 12:00 гражданин Азербайджана Эльгюн Махмуд оглу Алекберов (1987 г.р.) во время ведения полевых работ на тракторе на освобожденной от оккупации территории Тертерского района получил различные телесные повреждения в результате подрыва на противотанковой мине.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, сотрудники прокуратуры и полиции провели осмотр места происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в Тертерской районной прокуратуре ведется расследование.

Minval.az