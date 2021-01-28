В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении армянина Хосровяна Алеши Арамаисовича, обвиняемого в совершении действий террористического характера на территории Азербайджана в составе незаконного вооруженного формирования.

Было подано представление в суд об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Представление будет рассмотрено в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева, пишет Репорт.

А.Хосровяну предъявлены обвинения по ст. 228.1 (Незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств), ст. 276 (шпионаж), ст. 279.1 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, незаконное завладение ими с оружием, боеприпасами, со взрывчатыми веществами, с военной техникой), ст. 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Minval.az