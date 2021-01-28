Московский областной суд признал законным продление срока задержания Алексея Навального на 30 суток. Об этом сообщает ТАСС.
Оппозиционер пробудет под стражей как минимум до 15 февраля.
Московский областной суд признал законным продление срока задержания Алексея Навального на 30 суток. Об этом сообщает ТАСС.
Оппозиционер пробудет под стражей как минимум до 15 февраля.
Дата: 2021/01/28 16:34
Раздел: Новость
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