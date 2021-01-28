У Наджмеддина Садыкова возникли серьезные проблемы со здоровьем, он перенес открытую операцию на сердце в Москве.

В Министерстве обороны, комментируя данное сообщение, заявили агентству АПА, что Наджмеддин Садыков «в настоящее время не состоит на военной службе.

Генерал-полковник Садыков занимал должность начальника Генерального штаба Министерства обороны. Однако в период войны его имя было удалено из структурного подразделения официального сайта Министерства.

Информация о том, что генерал Наджмеддин Садыков обвинен в госизмене, не соответствует действительности, сообщило Минобороны Азербайджана в октябре.

Minval.az