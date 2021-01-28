Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости странам-участницам Альянса наращивать расходы на оборону, инвестировать в современные возможности и повышать готовность вооруженных сил для борьбы с мировыми угрозами, такими как агрессивное поведение России, терроризм и подъем Китая.

В ходе заседания Военного комитета на сессии начальников штабов обороны, он подчеркнул, что альянс должен быть готов справиться с любой угрозой.

«Нашей демократии, нашим ценностям и мировому порядку, основанному на правилах, брошен вызов, и мы должны быть готовы противостоять любым угрозам, которые может принести будущее», — цитирует Столтенберга ТАСС.

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