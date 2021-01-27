У больных с тяжелой формой COVID-19 наблюдается высокий уровень специфических иммунных клеток, наличие которых может объяснить развитие осложнений при коронавирусе. К таким выводам пришли шведские ученые, пишет Journal of Clinical Investigation.

Супрессорные клетки миелоидного происхождения M-MDSC подавляют активность Т-клеток, участвующих в защите организма от вирусов. Исследователи из Каролинского института изучили образцы крови и мазки 147 пациентов с COVID-19, переболевших в легкой форме или умерших от осложнений, и сравнили результаты с показателями здоровых людей или заболевших гриппом.

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