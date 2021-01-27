«Стена недоверия» между Ираном и США с Великобританией стала причиной запрета на импорт напрямую из этих стран вакцин от коронавируса, сообщил РИА Новости глава отдела по связям с общественностью минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

«Естественно, у Британии и США мы не будем покупать вакцину ни при каком раскладе из-за той высокой стены недоверия, что существует между Ираном и этими двумя государствами, а также рекомендациями политических структур и структур, отвечающих за безопасность», — сказал Джаханпур.

Он подчеркнул, что это правило работает, если начальный пункт производства — эти две страны, однако добавил, что «если какая-то европейская вакцина будет производиться в России, с покупкой проблем не возникнет».

В Иране пока нет вакцины от коронавируса, однако ведутся собственные разработки препаратов. Первая вакцина «Ково-Иран» уже была введена добровольцам, еще несколько вакцин готовы к началу клинических испытаний. Кроме того, Иран приобрел 16,8 миллиона доз вакцины через инициативу COVAX, однако пока не получил ее. Также рассматривается вопрос о закупке вакцин из других стран, кроме Великобритании и США, в силу запрета верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время визита в Москву сообщил, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране, Тегеран надеется в скором будущем приступить к ее совместному производству при участии РФ.

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