«Мы обеспокоены и появлением нового штамма COVID-19».

Об этом заявила руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она отметила, что новый штамм, появившийся в Великобритании, стремительно распространяется: «Эта разновидность коронавируса уже встречалась во многих странах, в том числе в Турции. Невозможно, чтобы новый штамм коронавируса не появился в Азербайджане. Он обязательно появится и в Азербайджане».

Х.Харманджи отметила, что нужно стараться нормализовать социальную жизнь.

«Но надо быть начеку. Весной и летом прошлого года в мире и в Азербайджане наблюдалось снижение показателя инфицирования коронавирусом. Но весной и летом нынешнего года этого может и не быть, так как инфицирование заметно возросло. На этой неделе число инфицированных COVID-19 в мире превысило 100 миллионов. Уже заразилось столько людей, что если мы не будем осмотрительны, то весной и летом инфицирование может не снизиться. Нужно соблюдать правила гигиены, так как коронавирус еще не исчез, он вернется снова», — цитирует Харманджи АПА.

Minval.az