Украинские власти завели новые уголовные дела против бывшего президента Петра Порошенко и нового американского лидера Джо Байдена. Об этом рассказал адвокат Порошенко Игорь Головань, передает «5.ua».

По его словам, дела завели 22 января, через два дня после инаугурации Байдена. Они касаются вмешательства в деятельность бывшего Генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов.

Головань назвал возбуждение уголовных дел провокацией, призванной «разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США».

Напомним, скандал разгорелся в мае прошлого года. Тогда в Сеть слили предполагаемые аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена в 2016 году. Последний якобы «предлагал украинскому лидеру 1 миллиард долларов за отставку Генпрокурора Шокина и называл олигарха Игоря Коломойского занозой в заднице». Против Порошенко завели дело о госизмене.

Minval.az