В центре Тбилиси 27 января прошли акции протеста против действия комендантского часа из-за коронавирусных ограничений, пишет «Sputnik Грузия».

«Наша цель — показать, что мы не откажемся от свободы из-за необоснованных ограничений», — заявил на акции активист Георгий Мумладзе. Шествие против ограничений из-за COVID-19 проходит в столице Грузии уже не в первые раз, многие активисты ранее были оштрафованы, теперь в отношении них может быть заведено уголовное дело.

Согласно грузинскому законодательству, за нарушение комендантского часа (с 21.00 до 5.00) в условиях пандемии коронавируса грозит штраф в размере двух тысяч лари (около 600 долларов). Повторно этот поступок карается тремя годами тюремного заключения. О задержаниях 27 января не сообщалось.

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