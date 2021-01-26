Весь российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе привит первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил представитель миротворческих сил полковник Дмитрий Перепелкин.

«Завершен этап вакцинации личного состава миротворческого контингента от COVID-19 первым компонентом. В соответствии с графиком на данный момент привито более 1,9 тысячи российских военнослужащих», — сказал Перепелкин журналистам.

Он отметил, что в Карабахе сохраняется перемирие, нарушений режима прекращения огня не отмечено. При содействии миротворцев РФ в Нагорный Карабах вернулись уже 51 216 человек. Российскими инженерно-саперными группами обнаружено и уничтожено 23 837 взрывоопасных предметов.

Minval.az